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Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении

Специалист покинет должность в связи с проигрышем Северной Македонии.
Вчера, 22:07
Александр Петраков / ffa.am
Александр Петраков / ffa.am

Украинского специалиста Александра Петракова уволили с должности главного тренера сборной Армении.

Данное решение было принято после поражения его уже бывших подопечных от сборной Северной Македонии со счетом 0:2.

До этого Армения также не смогла переиграть Фарерские Острова (2:2), спасшись от поражения лишь на последних минутах.

67-летний специалист провел во главе сборной Армении 18 матчей, выиграв 4, еще 4 сыграв вничью, 10 закончились поражением

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: армения Александр Петраков

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