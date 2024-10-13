Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении

Специалист покинет должность в связи с проигрышем Северной Македонии.

Украинского специалиста Александра Петракова уволили с должности главного тренера сборной Армении.

Данное решение было принято после поражения его уже бывших подопечных от сборной Северной Македонии со счетом 0:2.

До этого Армения также не смогла переиграть Фарерские Острова (2:2), спасшись от поражения лишь на последних минутах.

67-летний специалист провел во главе сборной Армении 18 матчей, выиграв 4, еще 4 сыграв вничью, 10 закончились поражением

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