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Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении

Тренер получал 20 тысяч евро в месяц.
Сегодня, 12:50
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Украинского тренера Александра Петракова уволили с должности главного тренера сборной Армении из-за неудовлетворительных результатов в Лиге наций.

Читай также: Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении

Местный журналист озвучил сумму, которую Петраков получал за месяц работы с местной сборной.

С момента назначения Александра Петракова главным тренером сборной Армении сумма его зарплаты постоянно спекулировалась в СМИ. Вспоминали, что он получает 600 тысяч евро в год, а недавно я также наткнулся на необоснованную информацию, что его зарплата составляет около 2 миллионов евро.

Позвольте сказать, что эти цифры не только нереальны, но и далеки от реальности. Мне с самого начала были известны реальные цифры, просто я не счел нужным о них говорить из соображений этики. Теперь, когда Петраков завершил работу в сборной Армении, могу смело сказать, что его месячная зарплата составляла около 20 тысяч евро, что, кстати, меньше, чем у некоторых армянских тренеров, работавших в сборной Армении, пишет Сурен Меликсетян.

Напомним, Петраков прокомментировал свое увольнение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Петраков

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