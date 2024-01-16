Петраков не включил Месси в топ-3 в голосовании FIFA The Best
Вчера вечером, 15 января, состоялась церемония вручения наград FIFA The Best, вызвавшая по своим итогам немало споров и обсуждений в социальных сетях.
Победу в главной номинации одержал Лео Месси несмотря на то, что по критериям учитывались результаты с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023, а Чемпионат мира 2022 в Катаре завершился 18 декабря.
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В голосовании принимали участие болельщики, журналисты, а также капитаны и тренеры сборных. Среди последних был и экс-наставник сборной Украины, сейчас возглавляющий Армению Александр Петраков.
Украинский специалист, в отличии от многих своих коллег, проигнорировал аргентинского вингера, не включив его в топ-3. В тройку лучших по мнению Петракова вошли только представители Манчестер Сити, а победу одержал Эрлинг Холанд.
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
Напомним, ранее стало известно, как проголосовали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко.
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