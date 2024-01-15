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Месси поставили выше, чем Холанда: как голосовали Ярмоленко и Ребров на The BEST Award

Украина определила того, кто стал лучшим футболистом года.
Сегодня, 23:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 15 января, состоялась традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.

Лучшим футболистом был признан футболист Интер Майами Лионель Месси.

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Аргентинец набрал одинаковое количество очков, как и ноорвежец Эрлинг Холанд, но опередил форварда благодаря дополнительным показателям.

Украину в голосовании представляли капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, наставник Сергей Ребров и представитель медиа.

Андрей Ярмоленко: 

  1. Лионель Месси
  2. Килиан Мбаппе
  3. Кевин де Брюйне

Сергей Ребров:

  1. Килиан Мбаппе
  2. Лионель Месси
  3. Эрлинг Холанд

Представитель медиа:

  1. Эрлинг Холанд
  2. Кевин де Брюйне
  3. Родри

На ISPORT доступны результаты вручения призов для женского футбола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Сергей Ребров Андрей Ярмоленко

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