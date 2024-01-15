Месси поставили выше, чем Холанда: как голосовали Ярмоленко и Ребров на The BEST Award
Украина определила того, кто стал лучшим футболистом года.
В понедельник, 15 января, состоялась традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.
Лучшим футболистом был признан футболист Интер Майами Лионель Месси.
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Аргентинец набрал одинаковое количество очков, как и ноорвежец Эрлинг Холанд, но опередил форварда благодаря дополнительным показателям.
Украину в голосовании представляли капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, наставник Сергей Ребров и представитель медиа.
Андрей Ярмоленко:
- Лионель Месси
- Килиан Мбаппе
- Кевин де Брюйне
Сергей Ребров:
- Килиан Мбаппе
- Лионель Месси
- Эрлинг Холанд
Представитель медиа:
- Эрлинг Холанд
- Кевин де Брюйне
- Родри
На ISPORT доступны результаты вручения призов для женского футбола.
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