Месси поставили выше, чем Холанда: как голосовали Ярмоленко и Ребров на The BEST Award

Украина определила того, кто стал лучшим футболистом года.

В понедельник, 15 января, состоялась традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.

Лучшим футболистом был признан футболист Интер Майами Лионель Месси.

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Аргентинец набрал одинаковое количество очков, как и ноорвежец Эрлинг Холанд, но опередил форварда благодаря дополнительным показателям.

Украину в голосовании представляли капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, наставник Сергей Ребров и представитель медиа.

Андрей Ярмоленко:

Лионель Месси Килиан Мбаппе Кевин де Брюйне

Сергей Ребров:

Килиан Мбаппе Лионель Месси Эрлинг Холанд

Представитель медиа:

Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Родри

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