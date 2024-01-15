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Лучшая футболистка, символическая сборная, лучший тренер: все женские награды The Best FIFA

ФИФА наградала лучших в женском футболе.
Сегодня, 23:10
Сарина Вигман / Getty Images
Сарина Вигман / Getty Images

В понедельник, 15 января, проходит традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.

Во время мероприятия также были вручены награда среди лучших в женском футболе.

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  • Лучшая футболиста - Айтана Ботмани (Барселона, сборная Испании) 
  • Специальный приз - Марта (Орландо Прайд, сборная Бразилии) 
  • Лучший тренер - Сарина Вигман (сборная Англии) 
  • Лучший голкипер - Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, сборная Англии)
  • Символическая сборная года

Ранее была представлена команда года в мужском футболе по версии The Best FIFA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: The best FIFA

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