Лучшая футболистка, символическая сборная, лучший тренер: все женские награды The Best FIFA

✨ This is the 2023 FIFA FIFPRO Women's #World11 , as chosen by players worldwide. @FIFAWWC | @FIFAcom | #TheBest pic.twitter.com/DYq0F2NAzJ

