Лучшая футболистка, символическая сборная, лучший тренер: все женские награды The Best FIFA
ФИФА наградала лучших в женском футболе.
В понедельник, 15 января, проходит традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.
Во время мероприятия также были вручены награда среди лучших в женском футболе.
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- Лучшая футболиста - Айтана Ботмани (Барселона, сборная Испании)
- Специальный приз - Марта (Орландо Прайд, сборная Бразилии)
- Лучший тренер - Сарина Вигман (сборная Англии)
- Лучший голкипер - Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, сборная Англии)
- Символическая сборная года
✨ This is the 2023 FIFA FIFPRO Women's #World11, as chosen by players worldwide.@FIFAWWC | @FIFAcom | #TheBest pic.twitter.com/DYq0F2NAzJ— FIFPRO (@FIFPRO) January 15, 2024
Ранее была представлена команда года в мужском футболе по версии The Best FIFA.
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