Лучшая футболистка, символическая сборная, лучший тренер: все женские награды The Best FIFA

В понедельник, 15 января, проходит традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.

Во время мероприятия также были вручены награда среди лучших в женском футболе.

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Лучшая футболиста - Айтана Ботмани (Барселона, сборная Испании)

Специальный приз - Марта (Орландо Прайд, сборная Бразилии)

Лучший тренер - Сарина Вигман (сборная Англии)

Лучший голкипер - Мэри Эрпс (Манчестер Юнайтед, сборная Англии)

Символическая сборная года ✨ This is the 2023 FIFA FIFPRO Women's #World11, as chosen by players worldwide.@FIFAWWC | @FIFAcom | #TheBest pic.twitter.com/DYq0F2NAzJ — FIFPRO (@FIFPRO) January 15, 2024

Ранее была представлена команда года в мужском футболе по версии The Best FIFA.

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