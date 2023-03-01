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Месси красиво ответил Бензема, недовольному результатами премии The Best

Аргентинец выиграл перепалку в Инстаграме.
Сегодня, 15:55
Месси и Бензема / Getty Images
Месси и Бензема / Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Месси ответил Кариму Бензема на его пост в соцсетях, в котором он косвенно задевает Лео после его победы на FIFA The Best.

Футболист получил награду лучшему игроку года, на что француз опубликовал в Инстаграме количество наград за 2022 год.

На это действие Месси отреагировал всего двумя фотографиями с кубком мира.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 пен).

Ранее сообщалось, что Бензема в соцсетях намекнул на несправедливость вручения Месси награды лучшему игроку года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Карим Бензема The best FIFA

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