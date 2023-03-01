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Бензема в соцсетях намекнул на несправедливость вручения Месси награды лучшему игроку года

Француз хотел стать обладателем заветного трофея.
Сегодня, 12:18
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема в соцсетях намекнул, что он недоволен итогами церемонии вручения наград The Best.

Француз опубликовал в Инстаграме сторис, на котором перечислены все командные и индивидуальные трофеи и награды, которые он получил с августа 2021 года.

Напомним, риз лучшему игроку года по версии FIFA получил нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. В свою очередь форвард Реала попал в символическую сборную года.

В текущем сезоне на счету 35-летнего француза 11 голов и 3 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты голосования The Best.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Карим Бензема Реал Мадрид FIFA The Best

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