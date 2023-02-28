Мане выше Де Брюйне, Неймар уступил Альваресу: результаты голосования The Best

Как оказалось, финальная тройка претендентов на главную награду могла выглядеть несколько иначе.

Вечером понедельника, 27 февраля, в Париже прошла церемония награждения ФИФА The Best, по итогам которой лучшим игроком прошедшего года стал форвард ПСЖ Лионель Месси.

Помимо Месси на награду также претендовали Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Фабрицио Романо у себя в Twitter опубликовал результаты голосования на звание лучшего футболиста года.

Исходя из данных можно отметить, что Месси опередил Мбаппе на 8 баллов, а Бензема - на 18. Лука Модрич был близок к тому, чтобы попасть в финальную тройку, а Неймар занял лишь девятое место, уступив Хулиану Альваресу, который по неизввестной причине указан как испанец.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами прошедшей церемонии награждения ФИФА The Best.