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Мане выше Де Брюйне, Неймар уступил Альваресу: результаты голосования The Best

Как оказалось, финальная тройка претендентов на главную награду могла выглядеть несколько иначе.
Сегодня, 00:27
Лионель Месси и Джанни Инфантино / Getty Images
Лионель Месси и Джанни Инфантино / Getty Images

Вечером понедельника, 27 февраля, в Париже прошла церемония награждения ФИФА The Best, по итогам которой лучшим игроком прошедшего года стал форвард ПСЖ Лионель Месси.

Помимо Месси на награду также претендовали Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Фабрицио Романо у себя в Twitter опубликовал результаты голосования на звание лучшего футболиста года.

Исходя из данных можно отметить, что Месси опередил Мбаппе на 8 баллов, а Бензема - на 18. Лука Модрич был близок к тому, чтобы попасть в финальную тройку, а Неймар занял лишь девятое место, уступив Хулиану Альваресу, который по неизввестной причине указан как испанец.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами прошедшей церемонии награждения ФИФА The Best.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа The Best

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