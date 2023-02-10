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The Best FIFA Awards: все номинанты на звание лучших

ISPORT представляет всех кандидатов на получение наград The Best FIFA Awards.
Сегодня, 12:29
Награда The Best / Getty Images
Награда The Best / Getty Images

Церемония награждения лучших футболистов 2023 года от ФИФА состоится 27 февраля и свои специальные награды получат разные футболисты во многих номинациях.

Одной из интереснейших номинаций в этом году станет награда лучшим фанатам.

Номинанты на награды FIFA Football Awards 2022

Всего будут вручать награды в восьми разных категориях будут награждаться как мужчины, так и женщины.

Интересно, что принимаются во внимание выступления спортсменов с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Лучший футболист года

  • Хулиан Альварес (Аргентина; Ривер Плейт / Манчестер Сити)
  • Джуд Беллингем (Англия; Боруссия Дортмунд)
  • Карим Бензема (Франция; Реал)
  • Винисиус Жуниор (Бразилия; Реал)
  • Кевин Де Брейне (Бельгия; Манчестер Сити)
  • Роберт Левандовский (Польша; Бавария/Барселона)
  • Садио Мане (Сенегал; Ливерпуль / Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Франция; ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина; ПСЖ)
  • Лука Модрич (Хорватия; Реал)
  • Неймар (Бразилия; ПСЖ)
  • Мохамед Салах (Египет; Ливерпуль)
  • Ашраф Хакими (Марокко; ПСЖ)
  • Эрлинг Голланд (Норвегия; Боруссия Дортмунд / Манчестер Сити)

Лучший вратарь года

  • Тибо Куртуа (Бельгия; Реал Мадрид)
  • Яссин Буну (Марокко; Севилья)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина; Астон Вилла).
  • Алиссон (Бразилия; Ливерпуль) – не прошел в финал
  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити) – не прошел в финал

Лучший тренер мужской команды

  • Карло Анчелотти (Италия; Реал Мадрид)
  • Лионель Скалони (Аргентина)
  • Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)
  • Дидье Дешам (Франция) – не прошел в финал
  • Валид Реграги (Марокко; Марокко и Видад) – не прошел в финал

Лучшая футболистка года

  • Айтана Бонмати (Испания; Барселона)
  • Дебинья (Бразилия; Северная Каролина Кураж)
  • Джесси Флемминг (Канада; Челси)
  • Ада Хегерберг (Норвегия; Лион)
  • Сэм Керр (Австралия; Челси)
  • Бет Мид (Англия; Арсенал)
  • Вивианн Миедема (Нидерланды; Арсенал)
  • Алекс Морган (США; Орландо Прайд, Сан-Диего)
  • Лена Обердорф (Германия; Вольфсбург)
  • Александра Попп (Германия; Вольфсбург)
  • Алексия Путельяс (Испания; Барселона)
  • Венди Ренар (Франция; Лион)
  • Кира Уолш (Англия; Манчестер Сити, Барселона)
  • Лия Уильямсон (Англия; Арсенал)

Лучшая вратарь года

  • Анн-Катрин Бергер (Германия; Челси)
  • Мэри Эрпс (Англия; Манчестер Юнайтед)
  • Кристиане Эндлер (Чили; Лион)
  • Мерль Фромс (Германия; Айнтрахт Ф, Вольфсбург) – не прошла в финал
  • Алисса Нехер (США; Чикаго Ред Старз) – не прошла в финал
  • Сандра Паньос (Испания; Барселона) – не прошла в финал

Лучший тренер женской команды

  • Соня Бомпастор (Франция; Лион)
  • Сарина Вигман (Нидерланды; сборная Англии)
  • Пиа Сундхаге (Швеция; сборная Бразилии)
  • Мартина Восс-Текленбург (Германия; сборная Германии) – не прошла в финал
  • Эмма Хейс (Англия; Челси) – не прошла в финал
  • Бев Пристмен (Англия; сборная Канады) – не прошла в финал

Премия Пушкаша за самый красивый гол года

  • Марио Балотелли (Адана Демирспор - Гезтепе)
  • Франсиско Гонсалес Метийи (Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба)
  • Амандин Анри (Барселона - Лион)
  • Тео Эрнандес (Милан- Аталанта)
  • Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
  • Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
  • Марцин Олексы (Стоимость Познаний - Сталь Решев)
  • Димитри Пайе (Марсель- ПАОК)
  • Сальма Параллуэло (Барселона - Вильярреал)
  • Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
  • Алессия Руссо (Англия – Швеция)

Награда фанатам

  • Абдулла Аль Салми (Саудовская Аравия) – прошел 1600 км через Аравийскую пустыню от Джидды до Катара, чтобы поддержать свою родную страну на Чемпионате мира по футболу 2022 года.
  • Японские болельщики – традиционно остаются после матчей своей страны на Чемпионате мира по футболу 2022 года, чтобы убрать стадион.
  • Аргентинские болельщики. Их поддержка в поездке в Катар, чтобы поддержать свою команду на победном Чемпионате мира по футболу 2022 года, а затем миллионы болельщиков, приветствовавших команду дома в Буэнос-Айресе после победы на турнире.

Напомним, что в прошлом году награду лучшему игроку года получил нападающий тогда еще Баварии Роберт Левандовски, а среди женщин лучше была Алексия Путельяс.


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