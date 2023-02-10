The Best FIFA Awards: все номинанты на звание лучших

ISPORT представляет всех кандидатов на получение наград The Best FIFA Awards.

Церемония награждения лучших футболистов 2023 года от ФИФА состоится 27 февраля и свои специальные награды получат разные футболисты во многих номинациях.

Одной из интереснейших номинаций в этом году станет награда лучшим фанатам.

Номинанты на награды FIFA Football Awards 2022

Всего будут вручать награды в восьми разных категориях будут награждаться как мужчины, так и женщины.

Интересно, что принимаются во внимание выступления спортсменов с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Лучший футболист года

Хулиан Альварес (Аргентина; Ривер Плейт / Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Англия; Боруссия Дортмунд)

Карим Бензема (Франция; Реал)

Винисиус Жуниор (Бразилия; Реал)

Кевин Де Брейне (Бельгия; Манчестер Сити)

Роберт Левандовский (Польша; Бавария/Барселона)

Садио Мане (Сенегал; Ливерпуль / Бавария)

Килиан Мбаппе (Франция; ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина; ПСЖ)

Лука Модрич (Хорватия; Реал)

Неймар (Бразилия; ПСЖ)

Мохамед Салах (Египет; Ливерпуль)

Ашраф Хакими (Марокко; ПСЖ)

Эрлинг Голланд (Норвегия; Боруссия Дортмунд / Манчестер Сити)

Лучший вратарь года

Тибо Куртуа (Бельгия; Реал Мадрид)

Яссин Буну (Марокко; Севилья)

Эмилиано Мартинес (Аргентина; Астон Вилла).

Алиссон (Бразилия; Ливерпуль) – не прошел в финал

Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити) – не прошел в финал

Лучший тренер мужской команды

Карло Анчелотти (Италия; Реал Мадрид)

Лионель Скалони (Аргентина)

Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)

Дидье Дешам (Франция) – не прошел в финал

Валид Реграги (Марокко; Марокко и Видад) – не прошел в финал

Лучшая футболистка года

Айтана Бонмати (Испания; Барселона)

Дебинья (Бразилия; Северная Каролина Кураж)

Джесси Флемминг (Канада; Челси)

Ада Хегерберг (Норвегия; Лион)

Сэм Керр (Австралия; Челси)

Бет Мид (Англия; Арсенал)

Вивианн Миедема (Нидерланды; Арсенал)

Алекс Морган (США; Орландо Прайд, Сан-Диего)

Лена Обердорф (Германия; Вольфсбург)

Александра Попп (Германия; Вольфсбург)

Алексия Путельяс (Испания; Барселона)

Венди Ренар (Франция; Лион)

Кира Уолш (Англия; Манчестер Сити, Барселона)

Лия Уильямсон (Англия; Арсенал)

Лучшая вратарь года

Анн-Катрин Бергер (Германия; Челси)

Мэри Эрпс (Англия; Манчестер Юнайтед)

Кристиане Эндлер (Чили; Лион)

Мерль Фромс (Германия; Айнтрахт Ф, Вольфсбург) – не прошла в финал

Алисса Нехер (США; Чикаго Ред Старз) – не прошла в финал

Сандра Паньос (Испания; Барселона) – не прошла в финал

Лучший тренер женской команды

Соня Бомпастор (Франция; Лион)

Сарина Вигман (Нидерланды; сборная Англии)

Пиа Сундхаге (Швеция; сборная Бразилии)

Мартина Восс-Текленбург (Германия; сборная Германии) – не прошла в финал

Эмма Хейс (Англия; Челси) – не прошла в финал

Бев Пристмен (Англия; сборная Канады) – не прошла в финал

Премия Пушкаша за самый красивый гол года

Марио Балотелли (Адана Демирспор - Гезтепе)

Франсиско Гонсалес Метийи (Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба)

Амандин Анри (Барселона - Лион)

Тео Эрнандес (Милан- Аталанта)

Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)

Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)

Марцин Олексы (Стоимость Познаний - Сталь Решев)

Димитри Пайе (Марсель- ПАОК)

Сальма Параллуэло (Барселона - Вильярреал)

Ришарлисон (Бразилия – Сербия)

Алессия Руссо (Англия – Швеция)

Награда фанатам

Абдулла Аль Салми (Саудовская Аравия) – прошел 1600 км через Аравийскую пустыню от Джидды до Катара, чтобы поддержать свою родную страну на Чемпионате мира по футболу 2022 года.

– прошел 1600 км через Аравийскую пустыню от Джидды до Катара, чтобы поддержать свою родную страну на Чемпионате мира по футболу 2022 года. Японские болельщики – традиционно остаются после матчей своей страны на Чемпионате мира по футболу 2022 года, чтобы убрать стадион.

– традиционно остаются после матчей своей страны на Чемпионате мира по футболу 2022 года, чтобы убрать стадион. Аргентинские болельщики. Их поддержка в поездке в Катар, чтобы поддержать свою команду на победном Чемпионате мира по футболу 2022 года, а затем миллионы болельщиков, приветствовавших команду дома в Буэнос-Айресе после победы на турнире.

Напомним, что в прошлом году награду лучшему игроку года получил нападающий тогда еще Баварии Роберт Левандовски, а среди женщин лучше была Алексия Путельяс.