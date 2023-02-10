The Best FIFA Awards: все номинанты на звание лучших
ISPORT представляет всех кандидатов на получение наград The Best FIFA Awards.
Церемония награждения лучших футболистов 2023 года от ФИФА состоится 27 февраля и свои специальные награды получат разные футболисты во многих номинациях.
Одной из интереснейших номинаций в этом году станет награда лучшим фанатам.
Номинанты на награды FIFA Football Awards 2022
Всего будут вручать награды в восьми разных категориях будут награждаться как мужчины, так и женщины.
Интересно, что принимаются во внимание выступления спортсменов с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года.
Лучший футболист года
- Хулиан Альварес (Аргентина; Ривер Плейт / Манчестер Сити)
- Джуд Беллингем (Англия; Боруссия Дортмунд)
- Карим Бензема (Франция; Реал)
- Винисиус Жуниор (Бразилия; Реал)
- Кевин Де Брейне (Бельгия; Манчестер Сити)
- Роберт Левандовский (Польша; Бавария/Барселона)
- Садио Мане (Сенегал; Ливерпуль / Бавария)
- Килиан Мбаппе (Франция; ПСЖ)
- Лионель Месси (Аргентина; ПСЖ)
- Лука Модрич (Хорватия; Реал)
- Неймар (Бразилия; ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет; Ливерпуль)
- Ашраф Хакими (Марокко; ПСЖ)
- Эрлинг Голланд (Норвегия; Боруссия Дортмунд / Манчестер Сити)
Лучший вратарь года
- Тибо Куртуа (Бельгия; Реал Мадрид)
- Яссин Буну (Марокко; Севилья)
- Эмилиано Мартинес (Аргентина; Астон Вилла).
- Алиссон (Бразилия; Ливерпуль) – не прошел в финал
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити) – не прошел в финал
Лучший тренер мужской команды
- Карло Анчелотти (Италия; Реал Мадрид)
- Лионель Скалони (Аргентина)
- Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)
- Дидье Дешам (Франция) – не прошел в финал
- Валид Реграги (Марокко; Марокко и Видад) – не прошел в финал
Лучшая футболистка года
- Айтана Бонмати (Испания; Барселона)
- Дебинья (Бразилия; Северная Каролина Кураж)
- Джесси Флемминг (Канада; Челси)
- Ада Хегерберг (Норвегия; Лион)
- Сэм Керр (Австралия; Челси)
- Бет Мид (Англия; Арсенал)
- Вивианн Миедема (Нидерланды; Арсенал)
- Алекс Морган (США; Орландо Прайд, Сан-Диего)
- Лена Обердорф (Германия; Вольфсбург)
- Александра Попп (Германия; Вольфсбург)
- Алексия Путельяс (Испания; Барселона)
- Венди Ренар (Франция; Лион)
- Кира Уолш (Англия; Манчестер Сити, Барселона)
- Лия Уильямсон (Англия; Арсенал)
Лучшая вратарь года
- Анн-Катрин Бергер (Германия; Челси)
- Мэри Эрпс (Англия; Манчестер Юнайтед)
- Кристиане Эндлер (Чили; Лион)
- Мерль Фромс (Германия; Айнтрахт Ф, Вольфсбург) – не прошла в финал
- Алисса Нехер (США; Чикаго Ред Старз) – не прошла в финал
- Сандра Паньос (Испания; Барселона) – не прошла в финал
Лучший тренер женской команды
- Соня Бомпастор (Франция; Лион)
- Сарина Вигман (Нидерланды; сборная Англии)
- Пиа Сундхаге (Швеция; сборная Бразилии)
- Мартина Восс-Текленбург (Германия; сборная Германии) – не прошла в финал
- Эмма Хейс (Англия; Челси) – не прошла в финал
- Бев Пристмен (Англия; сборная Канады) – не прошла в финал
Премия Пушкаша за самый красивый гол года
- Марио Балотелли (Адана Демирспор - Гезтепе)
- Франсиско Гонсалес Метийи (Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба)
- Амандин Анри (Барселона - Лион)
- Тео Эрнандес (Милан- Аталанта)
- Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
- Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
- Марцин Олексы (Стоимость Познаний - Сталь Решев)
- Димитри Пайе (Марсель- ПАОК)
- Сальма Параллуэло (Барселона - Вильярреал)
- Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
- Алессия Руссо (Англия – Швеция)
Награда фанатам
- Абдулла Аль Салми (Саудовская Аравия) – прошел 1600 км через Аравийскую пустыню от Джидды до Катара, чтобы поддержать свою родную страну на Чемпионате мира по футболу 2022 года.
- Японские болельщики – традиционно остаются после матчей своей страны на Чемпионате мира по футболу 2022 года, чтобы убрать стадион.
- Аргентинские болельщики. Их поддержка в поездке в Катар, чтобы поддержать свою команду на победном Чемпионате мира по футболу 2022 года, а затем миллионы болельщиков, приветствовавших команду дома в Буэнос-Айресе после победы на турнире.
Напомним, что в прошлом году награду лучшему игроку года получил нападающий тогда еще Баварии Роберт Левандовски, а среди женщин лучше была Алексия Путельяс.