Стоунз, Винисиус и Беллингем: представлена команда года по версии The Best FIFA

В понедельник, 15 января, проходит традиционная церемония награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards.

Организация представила команду года.

Символическа сборная по версии The Best FIFA:

Team FIFA XI: Куртуа - Уокер, Стоунз, Диаш - Бернарду, Беллингем, де Брюйне - Холанд, Мбаппе, Месси, Винисиус

Ранее стал известен лучший тренер года по версии The Best FIFA Football Awards.

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