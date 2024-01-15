Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии The Best FIFA
ФИФА назвала победителя в номинации за лучшего наставника года.
На традиционной церемонии награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards определили победителя в номинации – лучший тренер.
В этом году им стал испанский наставник Ман Сити Пеп Гвардиола, вместе со своей командой выигравший требл!
Лучший тренер мужской команды - все претенденты
- Симоне Индзаги (Италия; Интер)
- Анже Постекоглу (Австралия; Селтик/Тоттенхэм)
- Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)
- Лучано Спалетти (Италия; Наполи/Италия)
- Хави (Испания; Барселона)
Со сцены испанский наставник отметил своих соперников - Лучано Спалетти и Симоне Индзаги, также проведших очень крутой сезон.
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