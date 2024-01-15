Пеп Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии The Best FIFA

ФИФА назвала победителя в номинации за лучшего наставника года.

На традиционной церемонии награждения лучших по итогам года The Best FIFA Football Awards определили победителя в номинации – лучший тренер.

В этом году им стал испанский наставник Ман Сити Пеп Гвардиола, вместе со своей командой выигравший требл!

Лучший тренер мужской команды - все претенденты

Симоне Индзаги (Италия; Интер)

Анже Постекоглу (Австралия; Селтик/Тоттенхэм)

Пеп Гвардиола (Испания; Манчестер Сити)

Лучано Спалетти (Италия; Наполи/Италия)

Хави (Испания; Барселона)

Со сцены испанский наставник отметил своих соперников - Лучано Спалетти и Симоне Индзаги, также проведших очень крутой сезон.

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