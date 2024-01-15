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The BEST Award – лучший футболист года

ФИФА определилась с лучшим футболистом прошедшего года.
Сегодня, 22:54

Победителем награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА стал аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси.

У аргентинца и норвежца Эрлинга Голанда по итогам голосования набралось по 48 баллов, но из-за большего количества первых мест победу одержал именно Месси.

Главным достижением Лео в сезоне-2022/23 была победа на чемпионате мира в Катаре. Летом он перебрался в США, где выиграл Кубок лиги с Интером.

Лучший футболист года - все претенденты

  • Килиан Мбаппе (Франция; ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина; ПСЖ/Интер Майами)
  • Хулиан Альварес (Аргентина; Манчестер Сити)
  • Кевин Де Брейне (Бельгия; Манчестер Сити)
  • Марцело Брозович (Хорватия; Интер/Ан-Наср)
  • Илкай Гюндоган (Германия; Манчестер Сити/Барселона)
  • Родри (Испания/Манчестер Сити)
  • Хвича Кварацхелия (Грузия; Наполи)
  • Виктор Осимхен (Нигерия; Наполи)
  • Деклан Райс (Англия; Вест Хэм/Арсенал)
  • Эрлинг Холанд (Норвегия; Манчестер Сити)

На церемонии также были определены лучший тренер и лучший вратарь, а также символическая сборная года

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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