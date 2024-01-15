The BEST Award - лучший вратарь года
ФИФА определилась с победителем в номинации за лучшего голкипера.
На церемонии The Best FIFA Football Awards награду лучшему голкиперу 2023 года вручили игроку Манчестер Сити Эдерсону.
Бразильский вратарь вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.
Лучший вратарь года - все претенденты на награду
- Тибо Куртуа (Бельгия; Реал Мадрид)
- Яссин Буну (Марокко; Севилья/Аль-Хиляль)
- Андре Онана (Камерун; Интер/ Манчестер Юнайтед)
- Марк-Андре тер Штеген (Германия; Барселона)
- Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)
Отметим, что награду лучшему тренеру года завоевал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.
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