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The BEST Award - лучший вратарь года

ФИФА определилась с победителем в номинации за лучшего голкипера.
Сегодня, 22:15
The BEST Award - лучший вратарь
The BEST Award - лучший вратарь

На церемонии The Best FIFA Football Awards награду лучшему голкиперу 2023 года вручили игроку Манчестер Сити Эдерсону.

Бразильский вратарь вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.

Лучший вратарь года - все претенденты на награду

  • Тибо Куртуа (Бельгия; Реал Мадрид)
  • Яссин Буну (Марокко; Севилья/Аль-Хиляль)
  • Андре Онана (Камерун; Интер/ Манчестер Юнайтед)
  • Марк-Андре тер Штеген (Германия; Барселона)
  • Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити)

Отметим, что награду лучшему тренеру года завоевал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

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