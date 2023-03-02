Мартинес - о награде лучшему голкиперу: Думал, хоть бесплатно поем на церемонии

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что не надеялся получить приз вратарю года.

"Я не ожидал. Я ехал туда, шутя с Месси. Перед церемонией я сказал ему: "Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем". Но он сказал, что у нас всех есть шансы.

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У нас очень сплоченная команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнер, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то еще выиграет трофей, это называется "дружба" и "семья". Мы все были очень взволнованы", – сказал Мартинес в интервью TyC Sports.

Напомним, Месси и Скалони получили свои награды в категориях "лучший футболист" и "лучший тренер" года.