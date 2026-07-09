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Футбол

Астон Вилла передумала отпускать Мартинеса в Ювентус

Клуб хочет больше, чем 7 млн евро.
Вчера, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Астон Вилла передумала продавать Эмилиано Мартинеса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее считалось, что аргентинец в шаге от перехода в Ювентус. Туринский клуб уже согласовал контракт с кипером.

Также сообщалось, что бирмингемцы согласились отпустить ветерана за 7 млн евро.

Однако сейчас инсайдер пишет, что Астон Вилла изменила мнение. В клубе считают Мартинеса одним из лучших вратарей мира, а потому оценивает его существенно больше, чем 7 млн.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает 33-летнего аргентинца в 12 млн евро.

Тем временем Челси рассматривает варианты продажи Гарначо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмилиано мартинес

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