Один из лидеров Аргентины вернется в строй к первому туру

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сможет сыграть в ближайшем матче, сообщает Гастон Эдул.

Напомним, что вратарь сломал палец руки перед финалом Лиги Европы и был вынужден носить гипс.

Медицинский штаб сборной Аргентины провел последние тесты, которые оказались положительными. В результате с Мартинеса уже сняли гипс.

Кипер будет готов к первому матчу "альбиселесте" против сборной Алжира, который состоится в ночь на 17 июня. При этом вратарю придется играть в специальных перчатках с защитой.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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