Чемпион мира может продолжить карьеру в Интере

Вратарь Астон Виллы может перебраться в Милан.

Интер связался с Эмилиано Мартинесом, чтобы обсудить трансфер в чемпионат Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как пишет итальянский журналист, команда из Милана ищет голкипера на замену Яну Зоммеру, чей контракт истекает этим летом и который не собирается его продлевать.

"Нерадзурри" уже обсудили с аргентинским вратарём условия контракта. Отмечается, что одно из условий для Мартинеса — смириться с тем, что его зарплата будет значительно меньше, чем он получает в Астон Вилле.

В этом сезоне АПЛ чемпион мира 2022 года сыграл "на ноль" в пяти матчах из 18.

Добавим, что игрок Эвертона рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!