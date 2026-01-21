iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Чемпион мира может продолжить карьеру в Интере

Вратарь Астон Виллы может перебраться в Милан.
Сегодня, 08:17       Автор: Валентина Чорноштан
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Интер связался с Эмилиано Мартинесом, чтобы обсудить трансфер в чемпионат Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как пишет итальянский журналист, команда из Милана ищет голкипера на замену Яну Зоммеру, чей контракт истекает этим летом и который не собирается его продлевать.

"Нерадзурри" уже обсудили с аргентинским вратарём условия контракта. Отмечается, что одно из условий для Мартинеса — смириться с тем, что его зарплата будет значительно меньше, чем он получает в Астон Вилле.

В этом сезоне АПЛ чемпион мира 2022 года сыграл "на ноль" в пяти матчах из 18.

Добавим, что игрок Эвертона рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан эмилиано мартинес

Статьи по теме

Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер Арсенал с дублем Жезуса одолел Интер
Интер минимально переиграл Удинезе Интер минимально переиграл Удинезе
Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа11:03
Юный талант из Египта пополнить ряды Барселоны
Олимпийские игры10:36
Сборная Франции по биатлону объявила состав на Олимпийские игры
НБА10:19
Игрок Лейкерс выходит на второе место в истории НБА по трипл-даблам
Европа09:48
Мудрик близок к возвращению в футбол после дисквалификации
НХЛ09:25
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Рейнджерс, Даллас победил Бостон
НБА08:56
НБА: Денвер проиграл Лейкерс, Хьюстон обыграл Сан-Антонио
Лига Чемпионов08:35
Форвард Реала повторил рекорд Роналду
Европа08:17
Чемпион мира может продолжить карьеру в Интере
Европа07:56
Грилиш рискует выбыть на несколько месяцев из-за серьёзной травмы
Теннис07:31
Свитолина остается в игре. Украинка вышла в третий круг Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK