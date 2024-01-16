Клоунада от ФИФА: все о награде Месси – лучшему футболисту года

Вот и состоялась церемония награждения лучших от ФИФА – The Best FIFA Football Awards. Награждали здесь разных футбольных людей разнообразными наградами.

Конечно, изюминкой церемонии должна была стать награда лучшему футболисту 2023 среди мужчин. Так было всегда, но не в этот раз.

Лично я – ужасный фанат Лионеля Месси, но во время церемонии я готовил новость о The Best FIFA Player'а и уже написал заглавие "Эрлинг Голланд – лучший в 2023 году".

Источник: Getty Images

Почему я сделал это?

Во-первых, в прошлом февраля ФИФА уже отдала такую награду Лео Месси, тогда говорилось, что пересматриваются достижения игроков за целых полтора года – с августа 2021 по декабрь 2022 года.

Во-вторых, на официальном сайте ФИФА черным по белому написано "The accolade recognises most most outstanding performers в men's game from the period of 19 December 2022 to 20 August 2023". То есть, считаются только достижения со следующего дня после прошедшего 18 декабря финала чемпионата мира и до конца лета. Грубо говоря – вторая половина прошлого сезона.

Конечная дата – 20 августа – это день, когда Лео Месси поднял над головой Кубок Лиги вместе с Интер Майами. До этого он выиграл чемпионат Франции по ПСЖ, но провел ли Лео феноменальный год? Был ли у него супер достижение?

Мой личный ответ – нет.

А с другой стороны Эрлинг Голанд, весной успел забить семь голов в ЛЧ и 18 мячей в 22 матчах АПЛ. Да, он не был супер результативным, как в первой половине сезона, да, он блекло провел полуфиналы и финал ЛЧ, но при этом он выиграл практически все что мог.

Источник: Getty Images

Давайте сверим грубую статистику за период с 19 декабря по 20 августа?

Голланд: 44 матча, 37 голов, 5 ассистов;

Месси: 37 матчей, 27 голов, 8 ассистов;

Сюда я считал все матчи в чемпионатах, кубках, суперкубках, товарищеских играх за сборные. Все. И даже статистика на стороне норвежца.

А как определяли победителя?

У ФИФА следующие правила. Голосовали капитаны всех национальных сборных, голосовали тренеры сборных и по одному представителю медиа из всех стран членов ФИФА.

Украина тоже была представлена и ни Андрей Ярмоленко, ни Сергей Ребров, не поставили Эрлинга Голанда не только лидером, а даже в ТОП-2. И таких было достаточно много. Также свой вклад внесли и фанаты.

И вот именно фанаты и капитаны сборных предпочли большей частью Месси, тогда как Голанда поддержали тренеры и журналисты. Ребята набрали одинаковое количество голосов, но победу одержал аргентинец, потому что согласно правилам, лучше становится тот, у кого большая поддержка капитанов.

Так почему же клоунада?

В начале текста я писал о изюминке, вишенке на торте, в виде награды лучшего футболиста. И каково же было мое удивление, когда в конце церемонии оставалось две главные награды – футболисту и футболистке.

И вот ведущий Тьерри Анри и его партнерша объявляют, что сейчас мы узнаем имя лучшего игрока в футбол среди мужчин! Что? Почему? Ну окей.

Выходят две барышни с конвертом и сухо провозглашают имя Лионеля Месси. Реакция зала была показательна, сухие аплодисменты секунд 10, а затем сплошная тишина.

Лео на сцене не появился, он не приехал на эту церемонию, возможно, ему не сообщили, что он победил? А может, он решил, что это уже слишком? Более того, они даже какого-то приветственного видео-обращения не записали! Клоунада.

Выкручиваться пришлось Анри. Он подошел к трофею, который должны вручить Месси, и сказал, что возьмет его, потому что во-первых никогда не выигрывал такой, а во-вторых, его соведущая фанатка Тоттенгема, а значит "никогда не возьмет в руки трофей". В зале, конечно, посмеялись, потому что это клоунада.

И это еще не все. Далее на сцену вышла легендарная футболистка Марта. Ей вручили специальную награду за вклад в спорт. Честно говоря, здесь я на секундочку задумался, может, я ошибся и Месси вручили такую же награду? Но нет.

Источник: Getty Images

Почему я вспомнил о Марте? Потому что она связана с еще одной клоунадой. Официальная страница ФИФА в соцсети X.com (бывший Twitter) поздравила Марту с полученной наградой специальной картинкой, а через 15 минут после этого сообщила о победе Месси.

Еще раз. Месси признали лучшим игроком мира К тому, как позвали на сцену Марту. То есть, если кто-то следил за церемонией только через социальные сети ФИФА, то добрых полчаса не знал о победе аргентинца. Клоунада.

В заключении. Виноват ли Месси в том, что он выиграл? Нет. Виновата ли ФИФА в том, что респонденты проголосовали именно так? Частично, стоило ли отдавать 25% голосов фанатам? Виновата ли ФИФА в том, что все это выглядело шокируя ужасно? Да, совершенно. Вы не просто вручили самую противоречивую награду в истории, а еще и сделали это максимально удивительно, без самого победителя, без видео от победителя, спасибо, что хоть фото показали.

Василий Войтюк

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!