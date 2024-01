Клоунада от ФИФА: все о награде Месси – лучшему футболисту года

Во-вторых, на официальном сайте ФИФА черным по белому написано "The accolade recognises most most outstanding performers в men's game from the period of 19 December 2022 to 20 August 2023". То есть, считаются только достижения со следующего дня после прошедшего 18 декабря финала чемпионата мира и до конца лета. Грубо говоря – вторая половина прошлого сезона.

