Тренер Валенсии погиб вместе с тремя своими детьми

Тренер молодежной женской команды Валенсии Фернандо Мартин погиб вместе со своими детьми.

Инцидет случился в пятницу, 26 декабря, неподалеку от острова Комодо.

Судно вышло из одного из портов острова, везя 11 человек, включая Мартина, его четверых детей и супругу.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики прогозировало хорошую погоду, однако случилась метеорологическая аномалия и поднялись двухметровые волны.

Корабль не был готов к таким условиям и затонул. Спасателям удалось спасти семерых человек, включая супругу и дочь тренера, однако он сам с тремя детьми погиб.

Ла Лига и другие испанские клубы уже принесли свои соболезнования.

