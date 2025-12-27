iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вулверхэмптон установил новый атирекорд АПЛ

"Волки" провели 18 матчей без побед.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон

Вулверхэмптон записал на свой счет новый антирекорд АПЛ.

Накануне "волки" проиграли Ливерпулю на Энфилде, получив по голу от Гравенберха и Виртца.

Таким образом Вулверхэмптон не выиграл ни одного матча со старта сезона - серия клуба без побед длится уже 18 матчей.

Предыдущий антирекорд принадлежал Шеффилд Юнайтед. В сезоне-2020/21 "клинки" провели без побед 17 поединков со старта сезона.

Хотя, если брать всю историю английского футбола, то худший старт был у Болтона в 1903 году, когда команды не выиграла ни одного из 22-х стартовых поединков.

Ранее также Флориан Виртц прокомментировал свой первый гол в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон

Статьи по теме

Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
В топ-5 лигах осталась лишь одна команда без побед в текущем сезоне В топ-5 лигах осталась лишь одна команда без побед в текущем сезоне
Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
Арсенал с трудом обыграл худшую команду АПЛ Арсенал с трудом обыграл худшую команду АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа22:12
Астон Вилла повторила клубный рекорд
Европа21:35
Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси
Европа21:07
Вулверхэмптон установил новый атирекорд АПЛ
Европа20:25
Виртц: Я был уверен, что рано или поздно забью
Европа19:52
Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Европа19:47
Тренер Валенсии погиб вместе с тремя своими детьми
Другие страны19:35
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей
Европа19:17
Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута
Европа18:55
Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
Бокс18:38
Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK