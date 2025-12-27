Вулверхэмптон установил новый атирекорд АПЛ

Вулверхэмптон записал на свой счет новый антирекорд АПЛ.

Накануне "волки" проиграли Ливерпулю на Энфилде, получив по голу от Гравенберха и Виртца.

Таким образом Вулверхэмптон не выиграл ни одного матча со старта сезона - серия клуба без побед длится уже 18 матчей.

Предыдущий антирекорд принадлежал Шеффилд Юнайтед. В сезоне-2020/21 "клинки" провели без побед 17 поединков со старта сезона.

Хотя, если брать всю историю английского футбола, то худший старт был у Болтона в 1903 году, когда команды не выиграла ни одного из 22-х стартовых поединков.

