Атлетико нашел замену Галлахеру в АПЛ

Полузащитник английского Вулверхэмптона Жуан Гомес попал в сферу интересов мадридского Атлетико. Испанский гранд включился в гонку за хавбеком, сообщает Marca.

Бразилец на Метрополитано может заменить Конора Галлахера. Атлетико продал финалиста Евро-2024 за 34 млн фунтов и будет иметь средства на Гомеса. Конкуренцию "матрасникам" составят английский МЮ и итальянский Наполи.

В нынешнем сезоне Гомес провел 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Контракт полузащитника с Вулвз действует до лета 2030 года. Ранее он выступал за Фламенго на родине.

К слову, мадридский Реал вылетел из Кубка Испании в дебюте Альваро Арбелоа.

