Альбасете - Реал 3:2: обзор матча и результат игры 14.01.2026
В среду, 14 января, мадридский Реал встречался в гостях с Альбасете в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
Дебютный матч Альваро Арбелоа на посту главного тренера "сливочных" получился провальным, а его подопечные потерпели поражение 2:3 от команды из нижней части турнирной таблицы Сегунды и покинули турнир.
Читай также: Хаби Алонсо уволили с поста тренера Реала
Первый тайм соперники завершили с равным счетом, обменявшись голами перед перерывом. Сначала Хави Вильяр вывел вперед хозяев поля, однако в компенсированное время Франко Мастантуоно восстановил паритет.
Этот результат продержался до завершающего отрезка встречи, а на 82-й минуте Альбасете снова повел благодаря результативному удару Хефте Бетанкора. Реалу во второй раз удалось отыграться усилиями Гонсало Гарсии, однако решающий момент противостояния случился на 90+4 минуте, когда Хефте оформил дубль и принес своей команде сенсационную победу над грандом.
Ворота мадридской команды в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.
Статистика матча Альбасете - Реал 1/8 финала Кубка Испании
Альбасете - Реал 3:2
Голы: Вильяр 42, Хефте 82, 90+4 - Мастантуоно 45+3, Гонсало Гарсия 90+1
Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.31
Владение мячом: 22% - 78%
Удары: 12 - 20
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 3 - 11
Фолы: 12 - 12
Альбасете: Лисоайн - Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу (Жого, 74) - Мелендес, Пачеко (Пепе, 77), Вильяр, Капи (Родригес, 58) - Ласо (Медина, 57), Эскриче (Хефте, 58).
Реал: Лунин - Хименес, Асенсио, Гюйсен (Алаба, 65), Фран (Камавинга, 65) - Гюллер, Сетеро (Моран, 86), Вальверде - Мастантуоно (Паласиос, 77), Винисиус, Гонсало Гарсия.
Предупреждения: Хефте - Гюйсен, Асенсио.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!