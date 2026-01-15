Альбасете - Реал 3:2: обзор матча и результат игры 14.01.2026

В среду, 14 января, мадридский Реал встречался в гостях с Альбасете в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Дебютный матч Альваро Арбелоа на посту главного тренера "сливочных" получился провальным, а его подопечные потерпели поражение 2:3 от команды из нижней части турнирной таблицы Сегунды и покинули турнир.

Первый тайм соперники завершили с равным счетом, обменявшись голами перед перерывом. Сначала Хави Вильяр вывел вперед хозяев поля, однако в компенсированное время Франко Мастантуоно восстановил паритет.

Этот результат продержался до завершающего отрезка встречи, а на 82-й минуте Альбасете снова повел благодаря результативному удару Хефте Бетанкора. Реалу во второй раз удалось отыграться усилиями Гонсало Гарсии, однако решающий момент противостояния случился на 90+4 минуте, когда Хефте оформил дубль и принес своей команде сенсационную победу над грандом.

Ворота мадридской команды в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Статистика матча Альбасете - Реал 1/8 финала Кубка Испании

Альбасете - Реал 3:2

Голы: Вильяр 42, Хефте 82, 90+4 - Мастантуоно 45+3, Гонсало Гарсия 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.31

Владение мячом: 22% - 78%

Удары: 12 - 20

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 3 - 11

Фолы: 12 - 12

Альбасете: Лисоайн - Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу (Жого, 74) - Мелендес, Пачеко (Пепе, 77), Вильяр, Капи (Родригес, 58) - Ласо (Медина, 57), Эскриче (Хефте, 58).

Реал: Лунин - Хименес, Асенсио, Гюйсен (Алаба, 65), Фран (Камавинга, 65) - Гюллер, Сетеро (Моран, 86), Вальверде - Мастантуоно (Паласиос, 77), Винисиус, Гонсало Гарсия.

Предупреждения: Хефте - Гюйсен, Асенсио.

