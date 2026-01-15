iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Альбасете - Реал 3:2: обзор матча и результат игры 14.01.2026

Мадридская команда вылетела из Кубка Испании от представителя второго дивизиона.
Сегодня, 00:28       Автор: Игорь Мищук
Реал проиграл Альбасете / Getty Images
Реал проиграл Альбасете / Getty Images

В среду, 14 января, мадридский Реал встречался в гостях с Альбасете в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Дебютный матч Альваро Арбелоа на посту главного тренера "сливочных" получился провальным, а его подопечные потерпели поражение 2:3 от команды из нижней части турнирной таблицы Сегунды и покинули турнир.

Читай также: Хаби Алонсо уволили с поста тренера Реала

Первый тайм соперники завершили с равным счетом, обменявшись голами перед перерывом. Сначала Хави Вильяр вывел вперед хозяев поля, однако в компенсированное время Франко Мастантуоно восстановил паритет.

Этот результат продержался до завершающего отрезка встречи, а на 82-й минуте Альбасете снова повел благодаря результативному удару Хефте Бетанкора. Реалу во второй раз удалось отыграться усилиями Гонсало Гарсии, однако решающий момент противостояния случился на 90+4 минуте, когда Хефте оформил дубль и принес своей команде сенсационную победу над грандом.

Ворота мадридской команды в этом матче защищал украинский голкипер Андрей Лунин.

Статистика матча Альбасете - Реал 1/8 финала Кубка Испании

Альбасете - Реал 3:2

Голы: Вильяр 42, Хефте 82, 90+4 - Мастантуоно 45+3, Гонсало Гарсия 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.65 - 1.31
Владение мячом: 22% - 78%
Удары: 12 - 20
Удары в створ: 5 - 5
Угловые: 3 - 11
Фолы: 12 - 12

Альбасете: Лисоайн - Агуадо, Морено, Нева, Бернабеу (Жого, 74) - Мелендес, Пачеко (Пепе, 77), Вильяр, Капи (Родригес, 58) - Ласо (Медина, 57), Эскриче (Хефте, 58).

Реал: Лунин - Хименес, Асенсио, Гюйсен (Алаба, 65), Фран (Камавинга, 65) - Гюллер, Сетеро (Моран, 86), Вальверде - Мастантуоно (Паласиос, 77), Винисиус, Гонсало Гарсия.

Предупреждения: Хефте - Гюйсен, Асенсио.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Реал Мадрид Альваро Арбелоа Андрей Лунин Альбасете

Статьи по теме

Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа
Стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала Стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала
Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Порту в Кубке Португалии Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Порту в Кубке Португалии
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет на пути в финал, Марокко в серии пенальти одолело Нигерию Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет на пути в финал, Марокко в серии пенальти одолело Нигерию

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа01:35
Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Порту в Кубке Португалии
Другие страны01:10
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет на пути в финал, Марокко в серии пенальти одолело Нигерию
Европа00:55
Арсенал одолел Челси в первом полуфинале Кубка лиги
Европа00:28
Реал с Луниным жестко оконфузился в дебютном матче во главе с Арбелоа
Вчера, 23:59
Европа23:59
Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А
Европа23:45
Бавария оформила волевую победу над Кельном
Европа23:22
Ноттингем Форест может досрочно распрощаться с Зинченко
Европа22:49
Украинский защитник расторг контракт с французским клубом
Киберспорт22:11
Monte обыграли NaVi в украинском дерби
Европа21:40
Наполи не справился дома с Пармой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK