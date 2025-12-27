iSport.ua
Астон Вилла повторила клубный рекорд

Команда Эмери выиграла 11 матчей подряд.
Вчера, 22:12       Автор: Андрей Безуглый
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла сумела повторить клубный рекорд.

Накануне бирмингемцы сумели вырвать победу у Челси.

Таким образом команда Унаи Эмери выиграла 11 матчей подряд, повторив рекорд более чем 100-летней.

До этого Астон Вилла в последний раз могла похвастать такой серией лишь дважды в своей истории - в 1914 и 1897 годах.

Следующий матч Астон Вилла проведет против Арсенала.

Ранее также сообщалось, что Вулверхэмптон установил антирекорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла

