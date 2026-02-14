iSport.ua
Футбол

Астон Вилла может нарушить лимит второй сезон подряд

Бирмингемский клуб снова на грани наказания.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

Астон Вилла может быть оштрафована из-за нарушения финансовых правил УЕФА.

Как пишет The Times, команда второй год подряд нарушила правило УЕФА о расходах на состав.

Добавим, что если траты на трансферы превышают 70 процентов от доходов клуба, тогда он должен заплатить штраф.

В прошлом году клуб из Бирмингема был оштрафован на 6 миллионов евро, так как в июле 2025 года команда превысила лимит затрат на 80%.

К слову, Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серия А.

