Динамо в результативном спарринге одолело молдавского соперника

Команды забили восемь голов на двоих.

В субботу, 14 февраля, Динамо провело свой предпоследний спарринг на тренировочном сборе в Турции, встретившись с молдавским Зимбру.

В результативном противостоянии с восемью голами команда Игоря Костюка одержала победу со счетом 5:3.

Динамо пропустило уже в дебюте встречи, но усилиями Виталия Буяльского быстро отыгралось. Андрей Ярмоленко в середине тайма вывел "бело-синих" вперед, однако на перерыв соперники ушли при ничейном результате.

На старте второй половины матча отличился Николай Михайленко, но Зимбру вскоре снова сравнял счет. Тем не менее на 60-й минуте Буяльский оформил дубль, а под конец поединка Эдуардо Герреро установил окончательный результат, реализовав пенальти.

Динамо - Зимбру 5:3

Голы: Буяльский, 8, 60, Ярмоленко, 23, Михайленко, 47, Герреро, 84 (пен.) - Козловский, 2, Доссо, 25, Василевич, 52.

Динамо: Суркис (Моргун, 45), Тымчик (Тиаре, 45), Попов, Захарченко, Караваев, Михайленко, Ярмоленко (Диалло, 64), Буяльский, Яцик (Осипенко, 86), Огундана, Герреро (Блэнуцэ, 86).

Зимбру (стартовый состав): Одинцов, Золотов, Штефан, Доссо, Аморозо, Тиаго, Шарковский, Василевич, Луан, Козловский, Бойко.

Предупреждения: Захарченко - Бойко, Тиаго, Джонатас.

Сегодня Динамо проведет еще один спарринг против латвийской РФШ. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

