Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси

В субботу, 27 декабря, Челси принимал дома Астон Виллу в рамках 18-го тура АПЛ.

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев, которые не позволили бирмингемцам даже раз пробить по воротам.

Единственный гол в первой половине забил Жоао Педро после углового.

Во втором тайме Астон Вилла проснулась, и хоть инициативой продолжал владеть Челси, гости начали находить свои моменты. И вскоре Уоткинс сумел сравнять счет.

При ничейном счете игра сильно замедлилась, и коллектив Эмери почувствовал себя значительно лучше, вырвав в итоге победу на 84-й минуте.

Челси - Астон Вилла 1:2

Голы: Педро, 37 - Уоткинс, 63, 84

