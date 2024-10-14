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Петраков - о своем увольнении из сборной Армении: Нигде ко мне так не относились

Украинский тренер поблагодарил фанатов и футболистов.
Сегодня, 17:15
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Украинский специалист Александр Петраков был уволен с должности главного тренера национальной сборной Армении после неутешительных результатов в Лиге наций

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Коуч прокомментировал свое увольнение, сделав несколько громких заявлений:

"Хочу сказать по поводу болельщиков сборной Армении. Откровенно говорю, что это замечательные люди, которые поддерживали команду до последней минуты, никто не шел и болел за ребят. Могу только искренне поблагодарить».

И то, как ко мне относились в Армении, ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить доброту болельщиков и вообще людей здесь. Спасибо всем большое, и журналистам тоже благодарен", - цитирует Петракова Федерация футбола Армении.

Напомним, Армения набрала всего четыре зачетных пункта после четырех стартовых туров в Лиге наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций сборная Армении Александр Петраков

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