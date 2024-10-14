Петраков - о своем увольнении из сборной Армении: Нигде ко мне так не относились
Украинский специалист Александр Петраков был уволен с должности главного тренера национальной сборной Армении после неутешительных результатов в Лиге наций
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Коуч прокомментировал свое увольнение, сделав несколько громких заявлений:
"Хочу сказать по поводу болельщиков сборной Армении. Откровенно говорю, что это замечательные люди, которые поддерживали команду до последней минуты, никто не шел и болел за ребят. Могу только искренне поблагодарить».
И то, как ко мне относились в Армении, ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить доброту болельщиков и вообще людей здесь. Спасибо всем большое, и журналистам тоже благодарен", - цитирует Петракова Федерация футбола Армении.
Напомним, Армения набрала всего четыре зачетных пункта после четырех стартовых туров в Лиге наций.
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