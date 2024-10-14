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Со Степаненко и травмированным Ризныком: Украина огласила заявку на матч против Чехии

Возникла странная ситуация с вратарем, который, как сообщалось, покинул расположение сборной из-за травмы.
Сегодня, 10:11
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 14 октября, в польском Вроцлаве пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги наций-2024/25.

На поле Тарчинский Арены в поединке группы В1 сойдутся сборные Украины и Чехии, которые ведут борьбу за повышение до дивизиона А.

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В день матча была опубликована заявка украинской команды. Так, можно отметить наличие в ней Тараса Степаненко, а также Дмитрия Ризныка, который, как сообщалось ранее, покинул расположение сборной из-за повреждения.

В то же самое время вне заявки остались Валерий Бондарь и Владислав Кабаев.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций между Украиной и Чехией, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии

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