Ребров: Я не говорил, что Лига наций это только подготовка к отбору на Чемпионат мира

В рамках 4-го тура Лиги наций сборная Украины сыграет с Чехией.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров высказался о значимости турнира для его команды. По словам специалиста, для нашей сборной это одна из возможностей пробиться на Чемпионат мира-2026.

«Я никогда не говорил, что мы рассматриваем этот турнир как подготовку. Через этот турнир мы можем попасть на чемпионат мира, поэтому каждая игра важна, но мы должны давать шанс молодым игрокам и игрокам, которые показывают себя в украинском чемпионате и в европейских. Сейчас мы вызвали достаточно игроков, которые проявляют себя в национальном чемпионате.

Я не говорю, что любая игра не важна. Любая игра сборной Украины - это праздник и событие для всей страны. Поэтому на завтрашнюю игру мы настраиваемся как на победу, и сделаем все для победы», - сказал Ребров.

Также тренер рассказал, что он остался доволен игрой дебютантов в матче с Грузией.

«Ярмоленко, Зинченко и другие травмированные - важные игроки для сборной Украины, но если вы смотрели матч с Грузией, то те игроки, которые их заменили, которые вышли в старте или на замену показали себя с хорошей стороны, показали украинский характер, что мы хотим и можем побеждать.

Завтра мы будем без лидеров, но я считаю, что у украинской сборной есть игроки, которые способны их заменить», - сказал Сергей Станиславович.

Напомним, ранее Ребров рассказал, увидел ли он изменения в игре сборной Чехии по сравнению с прошлым матчем.

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