Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций 10.09.2024

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет в гостях с Чехией в рамках второго тура группового раунда Лиги наций.

"Сине-желтые" с поражения стартовали в турнире, уступив в первом поединке 1:2 Албании. Чешская национальная команда еще хуже начала свои выступления и была разгромлена на выезде 1:4 Грузией.

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Матч Чехия - Украина будет сыгран в Праге на стадионе Eden Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия - Украина

Трансляция матча Чехия - Украина будет доступна в этой новости 10 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

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До этого в своей истории сборные Чехии и Украины провели между собой пять матчей, включая два официальных поединка также в группе дивизиона B первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/2019. Тогда украинцы дважды обыграли соперника - 2:1 и 1:0.

Источник: УАФ

В товарищеских матчах между этими командами чехи одержали разгромную победу со счетом 4:0, а еще в двух поединках были зафиксированы ничейные результаты - 0:0 и 1:1.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Чехия - Украина.

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