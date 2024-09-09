Чехия - Украина: прогноз на матч Лиги наций 10.09.2024
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет гостевой матч с Чехией в рамках второго тура группового этапа Лиги наций.
Стартовали подопечные Сергея Реброва в турнире неудачно, уступив в первом поединке 1:2 Албании. Чешская национальная команда еще хуже начала свои выступления, потерпев на выезде разгромное поражение 1:4 от Грузии.
Матч Чехия - Украина состоится в Праге на стадионе Eden Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Читай также: Матч с Чехией обслужит новый для сборной Украины рефери, пересекавшийся с Динамо, Зарей и Александрией
Коэффициент и ставки на матч Лиги наций Чехия - Украина
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом чешскую сборную, отдавая ей предпочтение перед украинской национальной командой.
Прогноз букмекеров на матч Чехия - Украина
- Победа Чехии - 2.32
- Ничья - 3.45
- Победа Украины - 3.25
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Чехии и Украины забьют, составляет 1.74, а на противоположный результат - 2.09.
Читай также: Чехия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Статистика противостояния Чехии и Украины
Сборные Чехии и Украины в своей истории провели между собой пять матчей, два из которых официальные также в группе дивизиона B первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/2019. Тогда "сине-желтые" дважды обыграли соперника - 2:1 и 1:0.
В товарищеских матчах между этими командами чехи разгромили украинцев со счетом 4:0, а еще в двух поединках были зафиксированы ничейные результаты - 0:0 и 1:1.
Чехия - Украина
1 Победы 2
2 Ничьи 2
6 Голы 4
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Чехия - Украина.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!