Чехия - Украина: прогноз на матч Лиги наций 10.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче чешской и украинской национальных сборных.

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет гостевой матч с Чехией в рамках второго тура группового этапа Лиги наций.

Стартовали подопечные Сергея Реброва в турнире неудачно, уступив в первом поединке 1:2 Албании. Чешская национальная команда еще хуже начала свои выступления, потерпев на выезде разгромное поражение 1:4 от Грузии.

Источник: Getty Images

Матч Чехия - Украина состоится в Праге на стадионе Eden Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги наций Чехия - Украина

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом чешскую сборную, отдавая ей предпочтение перед украинской национальной командой.

Прогноз букмекеров на матч Чехия - Украина

Победа Чехии - 2.32

- 2.32 Ничья - 3.45

- 3.45 Победа Украины - 3.25

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Чехии и Украины забьют, составляет 1.74, а на противоположный результат - 2.09.

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Статистика противостояния Чехии и Украины

Сборные Чехии и Украины в своей истории провели между собой пять матчей, два из которых официальные также в группе дивизиона B первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2018/2019. Тогда "сине-желтые" дважды обыграли соперника - 2:1 и 1:0.

Источник: УАФ

В товарищеских матчах между этими командами чехи разгромили украинцев со счетом 4:0, а еще в двух поединках были зафиксированы ничейные результаты - 0:0 и 1:1.

Чехия - Украина

1 Победы 2

2 Ничьи 2

6 Голы 4

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Чехия - Украина.

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