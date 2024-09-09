Чехия - Украина: где смотреть матч Лиги наций 10.09.2024
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет в гостях матч второго тура групповой стадии Лиги наций против Чехии.
Команда Сергея Реброва неудачно начала выступления в турнире, проиграв в первом поединке Албании со счетом 1:2. В то же время чешская национальная команда стартовала еще хуже, потерпев на выезде разгромное поражение 1:4 от Грузии.
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Матч Чехия - Украина будет сыгран в Праге на стадионе Eden Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Где и когда смотреть матч Чехия - Украина
На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Чехия - Украина, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Кроме того, в Украине поединок между чешской и украинской сборными в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.
Где состоится матч Чехия - Украина
Чешская национальная команда будет принимать украинскую сборную в столице страны Праге.
Матч Чехия - Украина состоится на стадионе Eden Arena, который является домашним для пражской Славии и где также проводит поединки чешская сборная. Вместимость арены составляет 19 370 зрителей.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Чехия - Украина.
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