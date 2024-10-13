Сборная Украины потеряла одного голкипера перед матчем с Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в ближайшем матче Лиги наций с Чехией не сможет рассчитывать на вратаря Дмитрия Ризныка.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, голкипер Шахтера получил повреждение и отправился в клуб для восстановления.

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Таким образом, в распоряжении наставника "сине-желтых" на поединок с чехами остаются Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Напомним, что матч четвертого тура Лиги наций Украина - Чехия состоится 14 октября в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Чехия.

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