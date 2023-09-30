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Подопечный Петракова из сборной Армении сделал предложение ведущей матч тв

Примечательно, что у футболиста уже есть ребенок от другой девушки.
Сегодня, 18:40
Яна Ромашкина и Наир Тикнизян
Яна Ромашкина и Наир Тикнизян

Игрок Локомотива и сборной Армении Наир Тикнизян сделал предложение ведущей матч тв Яне Ромашкиной.

Представительница телеканала страны-террористки в своих социальных сетях опубликовала фотографию, в которой ответила "да" на предложение, при этом почему-то использовав английский язык, а не русский.

При этом стоит отметить, что у 24-летнего игрока сборной Армении, который не владеет армянским языком, уже есть двухлетний сын от девушки, с которой он встречался многие годы.

Однако даже рождение ребенка не заставило его сделать предложение девушке.

Напомним, что в середине сентября главный тренер сборной Армении Александр Петраков провел серьезный разговор с армянскими журналистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Армении Александр Петраков

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