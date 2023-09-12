iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Я кого-то хотя бы раз унизил?": Петраков - армянским журналистам

Украинский специалист провел искреннею беседу с представителями СМИ.
Сегодня, 07:24
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обратился к местным журналистам после домашнего поражения от Хорватии (0:1) в отборе к Евро-2024.

Специалист узнал у представителей СМИ их мнением по поводу общения с ним.

Читай также: Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией

"Знаете какая у меня к вам будет просьба откровенная? Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел кого-нибудь? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?

- Нет, – ответ из зала.

За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне", - приводит слова Петракова  Football Federation of Armenia.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил бригаду арбитров из россии на матч женской Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией
Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной
Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025 Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202412:00
Квалификация к Евро-2024: Бельгия сыграет с Эстонией, Украина с Италией
Евро-202411:58
Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной
Украина11:40
Украина U21 - Северная Ирландия U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Бокс11:15
Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира
Бокс11:08
"Может случиться всякое": Джошуа оценил шансы Усика и Хрговича в потенциальном бою
Теннис10:50
Надаль сообщил, когда завершит карьеру
Теннис10:35
Калинина успешно стартовала на турнире в Сан-Диего
Киберспорт10:30
ESL Pro League Season 18: матчи третьей группы
Евро-202410:10
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Бокс10:02
Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на возможные бои с Уайлдером и Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK