"Я кого-то хотя бы раз унизил?": Петраков - армянским журналистам

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обратился к местным журналистам после домашнего поражения от Хорватии (0:1) в отборе к Евро-2024.

Специалист узнал у представителей СМИ их мнением по поводу общения с ним.

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"Знаете какая у меня к вам будет просьба откровенная? Я приехал сюда в январе, да? Скажите мне откровенно, я вас хоть раз обидел кого-нибудь? Мне просто это неприятно. Скажите откровенно. Я кого-то унизил, обидел? Хотя бы раз? Скажите. Есть претензии?

- Нет, – ответ из зала.

За это спасибо. А то мне пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы как могу, искренне", - приводит слова Петракова Football Federation of Armenia.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил бригаду арбитров из россии на матч женской Лиги наций.

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