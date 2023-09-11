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УЕФА назначил бригаду арбитров из россии на матч женской Лиги наций

Союз решил решил вернуть страну-агрессора в европейский футбол.
Сегодня, 20:20
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые за время полномасштабной войны Украины с Россией назначил бригаду арбитров из страны-агрессора.

Российская бригада судей будет работать на матче женской Лиги наций между Арменией и Казахстаном. 

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Вера Опейкина будет главным арбитром, ее ассистентки - Екатерина Курочкина и Елена Собчук, четвертым арбитром назначили Надежду Горинову. Матч состоится 26 сентября.

Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения российские клубы, сборные, судьи были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Сейчас это первый случай, когда вернули россиян в европейское общество.

Ранее сообщалось, что Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией.

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Источник: УЕФА

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