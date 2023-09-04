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Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией

Звезды футбола осведомлены о происходящем.
Сегодня, 16:57
Кривцов и Месси / Getty Images
Кривцов и Месси / Getty Images

Защитник Интер Майами Сергей Кривцов заявил, что общался со своими звездными партнерами о войне в Украине.

"Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают", - сказал Кривцов в интервью УПЛ ТБ.

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Напомним, украинский центрбек присоединился к команде МЛС зимой 2023 года.

Звездное трио Месси-Альба-Бускетс пришли в Интер Майами лишь этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Сергей Кривцов интер майами

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