Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией
Звезды футбола осведомлены о происходящем.
Защитник Интер Майами Сергей Кривцов заявил, что общался со своими звездными партнерами о войне в Украине.
"Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают", - сказал Кривцов в интервью УПЛ ТБ.
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Напомним, украинский центрбек присоединился к команде МЛС зимой 2023 года.
Звездное трио Месси-Альба-Бускетс пришли в Интер Майами лишь этим летом.
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