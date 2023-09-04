Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией

Защитник Интер Майами Сергей Кривцов заявил, что общался со своими звездными партнерами о войне в Украине.

"Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают", - сказал Кривцов в интервью УПЛ ТБ.

Читай также: За секунду до: Охранник Месси спас его от фаната, который выбежал на поле

Напомним, украинский центрбек присоединился к команде МЛС зимой 2023 года.

Звездное трио Месси-Альба-Бускетс пришли в Интер Майами лишь этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!