За секунду до: Охранник Месси спас его от фаната, который выбежал на поле
Яссин Чуэко отлично выполнил свою работу.
В рамках очередного тура МЛС Интер Майами на выезде переиграл прошлогоднего чемпиона турнира Лос-Анджелес (3:1).
Во время поединка произошел интересный эпизод, главным персонажем которого стал охранник Лионеля Месси Яссин Чуэко.
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Бывший американский солдат, который пробовал свои силы в ММА, остановил болельщика, который направлялся к аргентинцу. Чуэко отлично сработал, дав фанату лишь на секунду прикоснуться к своему идолу.
Напомним, после 25 туров МЛС Интер Майами занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 25 баллов.
Ранее сообщалось, что Месси высказался о целях Интер Майами на сезон.