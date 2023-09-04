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За секунду до: Охранник Месси спас его от фаната, который выбежал на поле

Яссин Чуэко отлично выполнил свою работу.
Сегодня, 13:30
Яссин Чуэко остановил болельщика / Getty Images
Яссин Чуэко остановил болельщика / Getty Images

В рамках очередного тура МЛС Интер Майами на выезде переиграл прошлогоднего чемпиона турнира Лос-Анджелес (3:1).

Во время поединка произошел интересный эпизод, главным персонажем которого стал охранник Лионеля Месси Яссин Чуэко.

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Бывший американский солдат, который пробовал свои силы в ММА, остановил болельщика, который направлялся к аргентинцу. Чуэко отлично сработал, дав фанату лишь на секунду прикоснуться к своему идолу.

Напомним, после 25 туров МЛС Интер Майами занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 25 баллов.

Ранее сообщалось, что Месси высказался о целях Интер Майами на сезон.


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