Месси высказался о целях Интер Майами на сезон

Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился впечатлениями после матча с Лос-Анджелесом (3:1).

"Это была очень хорошая проверка для нас, возможность увидеть, где мы сейчас находимся, на что способны. Мы играли против очень хорошей команды, это действующий чемпион. Мы заработали по-настоящему важный результат на будущее".

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"Команда растет с каждым днем. Мы говорили об этом с самого начала. Нам повезло выиграть турнир, выйти в финал. Теперь мы попытаемся попасть в топ-8. Таков наш путь. Мы продолжаем расти. Конечно, победа дает большую уверенность", – сказал аргентинец в интервью Olé.

Напомним, после 25 туров МЛС Интер Майами занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 25 баллов.

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