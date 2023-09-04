Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС
В рамках очередного тура МЛС Интер Майами на выезде переиграл Лос-Анджелес.
Аргентинский нападающий флоридской команды Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами, которые позволили Интеру победить.
Поединок с участием легендарного футболиста продолжают посещать разные люди, включая принца Гарри, Ди Каприо, Теда Лассо, Селену Гомес и ЛеБрона Джеймса, который уже не в первый раз вживую наблюдает за Месси.
Leo watching Leo 🤩— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023
Leonardo DiCaprio in LA to watch Messi and #InterMiamiCF take on #LAFC pic.twitter.com/XOUTKBwLPR
Prince Harry is finally getting his wish to watch Leo Messi 😁 pic.twitter.com/ny5dvcKmlg— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 4, 2023
Selena Gomes watching Leo Messi.🐐pic.twitter.com/6nRBkkxCx4— ELI LEE (@EliLeezayy) September 4, 2023
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Отметим, что комментаторы получили полный список гостей на центральный матч тура. Звезды различного масштаба стали свидетелями победы Интер Майами.
Ранее сообщалось, что американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше".
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