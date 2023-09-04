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Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС

Люди с большим именем насладились игрой аргентинца.
Сегодня, 09:15
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

В рамках очередного тура МЛС Интер Майами на выезде переиграл Лос-Анджелес.

Аргентинский нападающий флоридской команды Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами, которые позволили Интеру победить.

Поединок с участием легендарного футболиста продолжают посещать разные люди, включая принца Гарри, Ди Каприо, Теда Лассо, Селену Гомес и ЛеБрона Джеймса, который уже не в первый раз вживую наблюдает за Месси.

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Отметим, что комментаторы получили полный список гостей на центральный матч тура. Звезды различного масштаба стали свидетелями победы Интер Майами.

Ранее сообщалось, что американский блогер пришел на матч Месси с табличкой "Роналду лучше".

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