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Наблюдали за королем: легенды мирового спорта посетили дебютный матч Месси в Интер Майами

Аргентинец очаровал своей игрой фанатов американской команды.
Сегодня, 11:00
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси / twitter.com/InterMiamiCF

В ночь с пятницы на субботу состоялся дебютный поединок Лионеля Месси в качестве игрока Интер Майами.

Аргентинский футболист забил победный гол в компенсированное время, отправив мяч в сетку ворот со штрафного.

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Примечательно, что Месси отпраздновал взятие ворот рядом с место, где на трибуне сидели легендарные спортсмены: Серена Уильямс и Леброн Джеймс. Звезды посетили игру Лионеля, став свидетелем истории. Забавно, что Серена и Леброн сфотографировали футболиста после гола.

Отметим, что еще до стартового свистка Джеймс лично встретился с Месси.

Ранее сообщалось, что Лео оценил свой дебют за Интер Майами.

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Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами
Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами

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