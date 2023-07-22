Наблюдали за королем: легенды мирового спорта посетили дебютный матч Месси в Интер Майами

В ночь с пятницы на субботу состоялся дебютный поединок Лионеля Месси в качестве игрока Интер Майами.

Аргентинский футболист забил победный гол в компенсированное время, отправив мяч в сетку ворот со штрафного.

Читай также: Без пенальти: Месси установил уникальный рекорд по голам

Примечательно, что Месси отпраздновал взятие ворот рядом с место, где на трибуне сидели легендарные спортсмены: Серена Уильямс и Леброн Джеймс. Звезды посетили игру Лионеля, став свидетелем истории. Забавно, что Серена и Леброн сфотографировали футболиста после гола.

Отметим, что еще до стартового свистка Джеймс лично встретился с Месси.

Ранее сообщалось, что Лео оценил свой дебют за Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!