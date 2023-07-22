Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами

В ночь с пятницы на субботы Интер Майами встречался с Крус Асуль на групповом этапе турнира Leagues Cup.

В поединке дебютировали Лионель Месси и Серхио Бускетс, выйдя на поле во втором тайме.

В концовке встречи Интер заработал штрафной, который решил исполнить аргентинец. Месси послал мяч точно в ворота, не оставив шансов голкиперу.

Видео гола Месси в дебютном матче за Интер Майами:

Интер Майами – Крус Асуль 2:1

Голы: 1:0 – Тэйлор (44), 1:1 – Антуна (65), 2:1 – Месси (90+4).

Ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Суареса перебраться в Интер Майами.

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