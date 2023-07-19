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Месси пытается убедить Суареса присоединиться к нему в Интер Майами

Аргентинец хочет собрать своих друзей в одной команде МЛС.
Сегодня, 15:44
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images
Лионель Месси и Луис Суарес / Getty Images

Одним переходом в Интер Майами Лионель Месси запустил целую цепочку переговоров.

Так, команда из Флориды хочет окружить 35-летнего аргентинца его бывшими одноклубниками.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, Месси общается со своих другом Луисом Суаресом в надежде убедить его воссоединиться в одной команде МЛС.

Сообщается, что Интер ведет переговоры с Гремио по трансферу 36-летнего форварда. Контракт Суареса с коллективом из Бразилии рассчитан до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что Интер Майами практически договорился о контракте с Жорди Альбой.

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