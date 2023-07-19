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Барселона, общий сбор: Интер Майами подпишет еще одного экс-одноклубника Месси

Похоже, что Дэвид Бекхэм решил собрать у себя мини-состав каталонцев.
Сегодня, 00:03
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Лионель Месси и Серхио Бускетс будут не единственными бывшими игроками Барселоны, которые присоединятся к Интер Майами.

Как сообщает Фабрицио Романо, клуб из Флориды практически договорился о контракте с Жорди Альбой.

По информации инсайдера, стороны находятся на финальной стадии переговоров, после чего 34-летний испанец подпишет соглашение с американским коллективом.

Напомним, что Жорди Альба покинул Барселону по окончанию прошедшего сезона, хотя у него был еще год по контракту с "сине-гранатовыми".

Ранее стало известно, что Интер Майами пытается собрать у себя квартет каталонцев, ведя переговоры о трансфере экс-форварда Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жорди Альба интер майами

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