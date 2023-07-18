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Еще один экс-игрок Барселоны может оказаться в Интер Майами

Луис Суарес все же может воссоединиться со старыми друзьями.
Сегодня, 21:29
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Интер Майами почти завершил переговоры с Луисом Суаресом, пишет Гастон Эдул.

Напомним, что в начале лета уже ходили слухи о переходе уругвайца в клуб МЛС. Тогда Луис ответил, что счастлив в Гремио и не намерен его покидать.

Однако сейчас журналист утверждает, что Интеру удалось убедить Суареса принять предложение. Переговоры были долгими и сложными, однако теперь клуб уверен в успехе.

Вероятно, не последнюю роль в переходе форварда сыграло то, что в Интер Майами играют его экс-партнеры Лео Месси и Серхио Бускетс. Также к клубу вскоре может присоединиться Жорди Альба.

Напомним, что Лионель Месси возглавил список самых дорогих игроков МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес интер майами

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