Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС

Луис Суарес официально заявил, что не намерен присоединяться к Лионелю Месси в Интер Майами.

Напомним, ранее сообщалось, что американский клуб намерен пригласить ряд экс-одноклубников аргентинца.

"Это ложь. Это невозможно. Я очень счастлив в Гремио. Мой контракт с клубом действует до 2024 года", – сказал Суарес для El Observador.

Ранее Лионель Месси в качестве свободного агента присоединился к Интер Майами. Аргентинец также рассказал, почему выбрал именно американский клуб.