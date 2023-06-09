iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС

Воссоединения старых друзей можно не ждать.
Сегодня, 19:18
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Луис Суарес официально заявил, что не намерен присоединяться к Лионелю Месси в Интер Майами.

Напомним, ранее сообщалось, что американский клуб намерен пригласить ряд экс-одноклубников аргентинца.

"Это ложь. Это невозможно. Я очень счастлив в Гремио. Мой контракт с клубом действует до 2024 года", – сказал Суарес для El Observador.

Ранее Лионель Месси в качестве свободного агента присоединился к Интер Майами. Аргентинец также рассказал, почему выбрал именно американский клуб.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси

Статьи по теме

Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами
Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США Трехэтажный коттедж с огромным бассейном: Стали известны условия проживания Месси в США
Хави рассказал, почему Месси решил перейти в Интер Майами Хави рассказал, почему Месси решил перейти в Интер Майами
Переезду Месси посвящается: Что такое MLS? Переезду Месси посвящается: Что такое MLS?
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина21:25
УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка
Европа21:22
Шахтер передал гуманитарную помощь, пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС
Европа20:57
"Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде
Европа20:52
Вест Хэм составил шорт-лист игроков, которые должны заменить Райса
20:48
Украина обыграла Марокко на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Европа20:10
Один из лидеров Ювентуса намерен покинуть клуб
Европа20:01
Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни
Теннис19:37
Ролан Гаррос (ATP): Джокович обыграл Алькараса и стал первым финалистом
Футбол19:34
Павелко согласился с отстранением от должности президента УАФ
Другие страны19:18
Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK