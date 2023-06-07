Интер Майами планирует подписать несколько старых друзей Месси
Клуб из МЛС могут пополнить бывшие одноклубники аргентинца.
Интер Майами все еще официально не объявил о подписании Лео Месси, а уже планирует дальнейшую трансферную кампанию, утверждает журналист Гастон Эдул.
По его словам, руководство клуба хочет сделать для Лео максимально комфортные условия, а потому подпишет нескольких его бывших одноклубников.
Речь идет о Серхио Бускетсе, Жорди Альбе и Луисе Суаресе. Отметим, что оба испанца сейчас пребывают в статусе свободных агентов, потому пригласить их не составит труда.
А вот Луис Суарес сейчас защищает цвета бразильского Гремио. Уругваец не растерял форму, в 24 матчах в этом сезоне он забил 11 голов и отдал 8 ассистов.
Ранее также стало известно, что Интер Майами даже тренера подобрал специально под Месси.