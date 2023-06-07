Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины

Интер Майами ради перехода Лионеля Месси решил позвать в клуб его соотечественника Херардо Мартино на пост тренера. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул.

Аргентинский специалист ведет переговоры с американским клубом. После официального перехода Месси тренер может возглавить Интер Майами.

Напомним, также у Лео есть предложение от саудовского Аль-Хиляля. Кроме того, не исключается возвращение аргентинца в Барселону.

По информации многих источников, аргентинец продолжит карьеру в МЛС. В ближайшие часы Интер Майами может объявить о переходе игрока.

Ранее были названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами.