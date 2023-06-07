Тренер под Месси: Интер Майами возглавит тренер из Аргентины
Лео создают комфортные условия в клубе.
Интер Майами ради перехода Лионеля Месси решил позвать в клуб его соотечественника Херардо Мартино на пост тренера. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул.
Аргентинский специалист ведет переговоры с американским клубом. После официального перехода Месси тренер может возглавить Интер Майами.
Напомним, также у Лео есть предложение от саудовского Аль-Хиляля. Кроме того, не исключается возвращение аргентинца в Барселону.
По информации многих источников, аргентинец продолжит карьеру в МЛС. В ближайшие часы Интер Майами может объявить о переходе игрока.
Ранее были названы причины, почему Месси выбрал Интер Майами.