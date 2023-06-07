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Месси: Я очень хотел вернуться в Барсу, у меня была такая мечта

Аргентинец объяснил, почему не вернулся в каталонский клуб.
Вчера, 22:52
Getty Images
Getty Images

Лионель Месси, который вот-вот станет игроком Интер Майами, дал небольшое интервью, где много говорил о Барселоне и своем выборе. 

Лео подтвердил, что постоянно общался с главным тренером Барселоны Хави, они все так же остаются друзьями. К тому же аргентинец признался, что мечтал вернуться в Барселону. 

"Я очень хотел вернуться в Барсу, у меня была такая мечта. Но после того, что произошло два года назад, я не хотел снова оказаться в такой же ситуации, оставив свое будущее в руках кого-то другого", - цитирует Месси Фабрицио Романо.

Именно потому Лео принял решение, опираясь только на свои ощущения и мысли о семье. К тому же он не хотел быть ответственным за все то, что делали Барселона и Ла Лига для его возвращения. 

"Я слышал сообщения о том, что Ла Лига дала зеленый свет, но правда в том, что для того, чтобы мое возвращение в Барсу состоялось, не хватало еще многого, очень многого. 

Я не хотел быть ответственным за то, чтобы они продавали игроков или снижали зарплаты. Я устал", - признался аргентинец. 

Однако далее Месси заявил, что не уверен, что Барселона сделала все возможное для его возвращения, ведь знал он только то, что говорил ему Хави. 

Читай также: Месси признался, что переходит в Интер Майами: Дело точно не в деньгах

А с испанским специалистом они ни разу не обсуждали реальное предложение, ни разу не говорили о его возможной зарплате. Хоть Лео вновь подчеркнул, что дело было вовсе не в деньгах.


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