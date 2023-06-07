Месси признался, что переходит в Интер Майами: Дело точно не в деньгах

Лионель Месси теперь практически игрок Интер Майами. Аргентинец заявил, что при выборе клуба совершенно не думал о деньгах.

По словам аргентинца, если бы он хотел заработать, что поехал бы в Саудовскую Аравию или еще куда-нибудь. А решение переехать в МЛС было принято по другим причинам.

"Я перехожу в Интер Майами, но остались еще некоторые детали. Если бы речь шла о деньгах, я бы поехал в Аравию или куда-нибудь еще", - рассказал Лео в интервью испанским СМИ

Помимо аргентинского суперстара Интер планирует подписать еще нескольких его друзей-ветеранов, с которыми он играл в Барселоне.